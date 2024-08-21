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Названы возрасты, на которые приходится пик аппендицита

МФТИ: у аппендицита есть два пика заболеваемости — в начале и конце жизни человека

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Международный коллектив ученых, в который входят сотрудники МФТИ, провел комплексную оценку глобального бремени аппендицита за период с 1990 по 2021 год в 204 странах. Оказалось, что пик заболеваемости приходится на начало и конец жизни, об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Острый аппендицит — это быстро развивающееся воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Аппендикс расположен внизу живота, в правой части, а его воспаление характеризуется острой болью в этой области. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое лечится хирургическим путем. В год, по оценкам специалистов МФТИ, от него страдают около 17 млн человек. В России за эти годы показатели заболеваемости существенно не изменились. В 1990 их число составило 286 000, а в 2021 году — 265 000.

Традиционно аппендицит является заболеванием молодежи: самая высокая заболеваемость наблюдается во втором и третьем десятилетии жизни человека. Однако в странах с высокой продолжительностью жизни большее бремя болезни наблюдается у пациентов старше 80 лет. В странах с низкой продолжительностью жизни болеют дети младше десяти лет. По словам ученых, в этих странах малая часть населения доживает до второго пика заболеваемости.

При этом вероятность смерти и наступления нетрудоспособности для пожилых пациентов существенно выше, чем у молодых людей, относительно легко переносящих заболевание при оказании своевременной медицинской помощи.

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