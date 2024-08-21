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Российские ученые обогатили микроэлементами зелень, заразив ее бактериями

В УрФУ заразили микрозелень бактериями, увеличив в ней запас микроэлементов

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Ученые Уральского федерального университета с индийскими коллегами обогатили микрозелень (горох, маш, салатную горчицу, пшеницу) минеральными веществами, заразив их специальными ризосферными бактериями. При этом рост растений увеличился. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Добавление ризосферных бактерий привело к увеличению биомассы растений и содержания в ней фотосинтетических пигментов, к примеру, у микрозелени гороха, на 15–36%, а также к накоплению таких полезных элементов, как азот, фосфор, калий, цинк и железо.

«Прижизненное обогащение растений макро- и микроэлементами может стать одной из стратегий борьбы со «скрытым голодом», когда в рационе человека достаточно калорий, но не хватает витаминов и минеральных соединений», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Галина Борисова.

Обогащенная микрозелень будет полезна вегетарианцам, а также жителям Урала и других регионов России для того, чтобы компенсировать недостаток полезных элементов в рационе.

Ризосферные бактерии безопасны как для растений, так и для человека. Они поселяются на корнях растений и взаимодействуют с ними. Кроме вышеописанных эффектов такой симбиоз делает растения более устойчивыми к абиотическим и биотическим стрессам.

Ученые полагают, что эти бактерии могут стать альтернативой химическим удобрениям и пестицидам.

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