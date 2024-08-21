Создан телеграм-бот для контроля опасной для жизни формы отеков

В МГМУ им. Сеченова создали телеграм-бот для контроля над наследственным ангиоотеком. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

Ангиоотек — это опасная патология, при которой спонтанно развиваются отеки на лице, руках, ногах, в брюшной полости, а также в гортани, что может привести к удушью. Все пациенты с наследственными ангиоотеками должны наблюдаться у аллерголога-иммунолога. Чтобы оценить эффективность лечения и контролировать состояние наследственных ангиоотеков (НАО), нужно посещать доктора не реже одного раза в три месяца и регулярно заполнять специальные опросники в кабинете у врача. Это занимает много времени и не всегда удобно для пациентов.

Созданный бот позволяет проводить такой мониторинг в любом удобном месте и в любое время. Полученные результаты можно отправлять врачу для оценки своего состояния и коррекции терапии.

Кроме того, бот содержит все четыре валидизированных тест-опросника по НАО, использующихся в России и мире. Они содержат вопросы о том, были ли в последние дни у пациента какие-либо отеки, насколько они были сильными, мешали ли выполнять повседневные дела и прочие.

Такая комбинация тестов позволяет наиболее точно оценить состояние пациента. Пользователь может выбрать опросник для прохождения, заполнить один или несколько в зависимости от рекомендованного графика и получить интерпретацию результата для отправки врачу.

Сейчас цифровой помощник проходит пользовательское тестирование в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. Разработчики также работают над интеграцией в него базы данных, из которой результаты прохождения опросника будут подгружаться в личный кабинет пользователя.

Ранее ученые создали метод, который может заменить колоноскопию.