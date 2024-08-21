В Центре имени Гамалеи оценили эффективность вакцины от оспы обезьян

Вакцина от оспы обезьян, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должна давать людям пожизненный иммунитет от этого заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

Он отметил, что упомянутым эффектом может обладать только правильно сделанный препарат «на хорошем носителе типа аденовируса генноинженерного». При этом еще одним условием является отсутствие у возбудителя инфекционного заболевания антигенного дрейфа, который есть у гриппа и COVID-19.

«Я думаю, что иммунитет должен быть пожизненный, хотя это, конечно, надо проверять», — ответил эксперт на вопрос о том, нужно ли будет людям повторно ставить прививку от оспы обезьян.

По мнению Гинцбурга, с вакцинацией от оспы обезьян произойдет то же, что с вакцинацией от коронавируса. Речь идет о тех, кто привился исходной версией «Спутника V» против так называемого «уханьского» штамма.

Как сказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи, за почти четыре года количество антител в организме таких людей стало «зашкаливающим». То же может произойти при вакцинации от оспы обезьян или черной оспы, резюмировал он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения высказались о ношении масок на фоне вспышки оспы обезьян.