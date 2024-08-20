Ученые открыли фактор превращения животных в травоядных

Американские ученые из Университета штата Аризона нашли связь между температурой тела животного и вероятностью того, что оно перейдет на растительную диету. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

Команда проанализировала данные по 1712 видам и выявила устойчивую закономерность: существа с более высокой температурой тела чаще всего эволюционировали в травоядных. Взаимосвязь сохранялась не только среди млекопитающих, но и всех прочих групп наземных позвоночных.

По словам авторов открытия, связь между температурой тела и рационом связана с проблемами пищеварения при поедании растений.

Высокий уровень тепла в организме может быть необходим для поддержки кишечных бактерий, которые расщепляют целлюлозу.

«Мы обнаружили, что температура тела является своего рода требованием для развития травоядной диеты. Мы действительно не видели ни одного травоядного, у которого не была бы высокая температура тела. Обычно температура тела превышала 30°C», — отметили специалисты.

Ученые добавили, что травоядность возникла сравнительно недавно. Четвероногие появились на Земле более 350 млн лет назад, а все существующие сегодня группы травоядных — менее 110 млн лет.

Время возникновения питающихся только растениями животных совпало с распространением цветковых растений.

Исследование также показало, что травоядность является нестабильной чертой с точки зрения эволюции. Специалисты наблюдали многочисленные случаи, когда виды возвращались от травоядности обратно к плотоядности.

Например, распространенные в Центральной Америке поющие мыши Олстона отказались от растительной диеты своих предков и перешли на питание насекомыми. Причина этой нестабильности пока неизвестна.

Ранее ученые выяснили, когда на Земле появились первые динозавры с чертами теплокровных животных.