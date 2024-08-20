Ученые нашли источник внеземного сигнала, который почти полвека озадачивал астрономов

Группа ученых из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо приблизилась к разгадке тайны так называемого «Wow!»-сигнала, зарегистрированного 49 лет назад. Долгое время этот феномен рассматривался как возможная трансляция внеземной цивилизации. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Загадочная радиопередача из открытого космоса на частоте 1420 МГц была зафиксирована 15 августа 1977 года американским астрономом Джерри Эйманом из Университета штата Огайо.

Характеристики сигнала соответствовали ожидаемым параметрам инопланетного техногенного источника. Пораженный открытием исследователь выделил соответствующую группу символов на распечатке ручкой и подписал сбоку «Wow!» («Ого!»).

В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что «Wow!»-сигнал не содержал модуляций, которые можно было бы расшифровать. Кроме того, его источник оставался статичным на протяжении передачи, что говорит о том, что трансляция вряд ли шла со спутника внеземной цивилизации.

В новом исследовании команда предположила, что сенсационный сигнал мог быть излучением сверхмощного лазера. Но и в этом случае речь идет не об оружии пришельцев, а о природных космических процессах.

Выводы ученых основаны на изучении красного карлика под названием Тигарден, расположенного в 12,5 световых года от Земли.

Согласно анализу, сигналы из области этого светила связаны с межзвездными облаками холодного водорода, что указывает на потенциальный механизм «Wow!»-сигнала. Мощная вспышка излучения при прохождении через водород стимулирует газ к созданию мощного импульса на частоте около 1420 МГц.

Конечным продуктом этого процесса окажется естественный астрофизический микроволновый лазер, или мазер, создающий интенсивную концентрацию узкополосного света на линии водорода, которая будет выглядеть как «Wow!»-сигнал.

Астрономы отметили, что оригинальный «Wow!»-сигнал был значительно мощнее всплесков активности, на которые способна звезда Тигарден, поэтому его источником, скорее всего, была нейтронная звезда.

Исследователи отметили, что, хотя «Wow!»-сигнал и не приблизил обнаружение внеземного разума, он стал первой в истории зарегистрированной вспышкой природного космического мазера на основе водорода.

Ранее ученые назвали причину, затрудняющую поиск инопланетных цивилизаций с помощью современных телескопов.