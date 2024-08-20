Российские ученые нашли водоросли, способные удалять из воды радиоактивные вещества

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, что обычные бурые водоросли можно превратить в поглощающее средство для удаления радиоактивных веществ и тяжелых металлов из окружающей среды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Бурые водоросли содержат активные группы органических соединений, которые поглощают из раствора одно- и двухвалентные металлы. Это свойство можно применять для сорбентов, используемых при комплексной очистке вод от тяжелых металлов и радионуклидов.

Специалисты Пермского Политеха рассмотрели три вида бурых водорослей рода Cystoseria из Черного моря: Cystoseira crinita, Cystoseira erica и Cystosеira barbata. Это многолетние растения, обитающие на каменистом дне на глубине от 50 сантиметров до 20 метров.

Ученые изучили химический состав видов и их сорбционную емкость, а также способность поглощать ионы цезия — одного из самых вредных радиоактивных изотопов, который распадается в окружающей среде более 30 лет.

Эксперименты показали, что Cystosеira barbata лучше всего поглощает радиоцезий, превосходя по этому показателю своих сородичей более чем в 1,5 раза.

По словам исследователей, использование бурых водорослей перспективно, поскольку это нетоксичное, недорогое и доступное сырье для получения экологически чистых сорбентов. Их также можно применять в качестве лекарственных препаратов для извлечения тяжелых металлов и радионуклидов из организма человека и животных.

Ранее ученые научились выращивать цветы в радиоактивных почвах.