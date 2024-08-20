Российские ученые назвали полезные свойства лени с точки зрения науки

Хотя лень обычно порицается в обществе, иногда это нежелание или неспособность проявить активность может быть полезно или просто необходимо. Об этом говорят результаты исследований, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

О важности проблемы или феномена лени для человечества говорит факт существования Всемирного дня лени, который отмечается 20 августа.

По словам ученых, в большинстве случаев склонность к лени проявляется из-за чрезмерного информационного потока, несоответствия деятельности человека его интересам и ценностям, проблем с самооценкой и самовосприятием, ложных убеждений и других трудностей. Другими словами, лень — естественная реакция организма, обычно вызванная психической или физической усталостью.

В ПНИПУ отметили, что эволюционные истоки лени восходят к доисторическим временам, когда у предков человека было три стимула для активности: безопасность, еда и размножение. Во всех остальных случаях они предпочитали экономить силы для более важных дел.

Это врожденное свойство дошло до наших дней. При переутомлении, потере мотивации, непосильности задачи и страхе провала лень включается как защитный механизм.

С точки зрения мозга отказ от активности выражается в менее интенсивной работе нейронных цепей. Кроме того, во время отдыха организм поощряет нас выработкой гормона дофамина, поэтому ничего не делать зачастую приятно.

Когда человек много и интенсивно работает на пределе своих физических и умственных возможностей, мозг пытается защитить организм от перегрузок стрессовыми гормонами — адреналином, норадреналином и кортизолом. В стрессовых ситуациях эти вещества помогают быстрее реагировать на опасность, но при длящемся напряжении они же нарушают функционирование кровеносной и пищеварительной систем.

Кроме того, в ряде случаев причины низкой активности могут быть связаны с особенностями психического развития, душевными расстройствами, а также некоторыми нейродегенеративными заболеваниями.

Если лень — не результат ослабления здоровья, ученые рекомендуют бороться с ней, пересматривая свои цели и приоритеты, чтобы пробудить в себе интерес к какой-либо теме или деятельности.

Об этом знали еще древнегреческие философы, различавшие безделье и праздность.

Согласно Аристотелю, праздность — необходимый этап накопления сил перед большими деяниями и подвигами, или же период заслуженного отдыха после достижения важной цели. В это время нужно созерцать или творить красоту, заниматься любимыми делами и осваивать что-то новое.

Ранее ученые выяснили, что люди с негативным взглядом на жизнь чаще откладывают выполнение дел на потом.