Врач рассказала, какую диету выбрать после 40 лет

К 40 годам большинство людей уже имеют различные хронические заболевания, поэтому в этом возрасте важно изменить рацион питания. Например, важно заменить соусы маслами холодного отжима и уменьшить употребление красного мяса вдвое. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог София Соколова.

«Замените майонез и соусы на масла холодного отжима. Почему это важно? Трансжиры и канцерогены, содержащиеся в промышленно переработанных соусах, способствуют развитию атеросклероза, ухудшению иммунитета и даже повышают риск развития диабета. Масла холодного отжима (например, оливковое, льняное) богаты Омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов», – советует врач.

Также важно уменьшить количество съедаемого красного мяса вдвое. Это снизит вероятность развития онкологических заболеваний.

«Также замените жареную пищу на печеную, тушеную или приготовленную на пару. Это поможет снизить риск хронических заболеваний, таких как язва желудка, высокое кровяное давление и ожирение. Вместо выпечки из муки высшего сорта и белого хлеба лучше употреблять хлебцы из зеленой гречки или чечевицы. Высокое содержание клетчатки и белка в этих продуктах способствует нормализации уровня сахара в крови и улучшению пищеварения», – рассказала Соколова.

Кроме того, важно сократить количество сахара в рационе, отказаться или значительно уменьшить количество выпиваемого алкоголя и ограничить употребление кофеина.

«Выработайте для себя режим питания и уменьшите размер порций. После 30 лет метаболизм замедляется, и привычка есть большие порции ведет к ожирению. Регулярное и умеренное питание способствует стабилизации веса и улучшению общего состояния здоровья», – заключила специалист.

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