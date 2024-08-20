Перечислены варианты, когда человек одного пола имеет генотип противоположного

В норме человек имеет либо мужской набор хромосом (XY), либо женский (XX). Однако возможны различные хромосомные аберрации и нарушения, при которых этот набор нарушается. Например, эмбрион может развиваться по женскому типу, несмотря на мужской набор хромосом. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский.

«За мужской пол у человека отвечает в основном ген SRY в Y-хромосоме. При его потере или мутации эмбрион может развиваться по женскому типу, несмотря на мужской набор хромосом XY. Возможны и более сложные (и редкие) случаи, когда у мужчин могут образоваться спермии, несущие Х-хромосомы с мужским геном SRY. При оплодотворении таким спермием могут развиваться особи с мужскими признаками, но при этом с чисто женским набором хромосом ХХ (синдром де ля Шапеля)», – рассказал генетик.

Однако за мужской пол отвечают гены не только Y-хромосомы, но и гены Sox9 и Enh14, расположенные не на половых хромосомах.

«Например, гиперактивирование гена Sox9 даст возможность запустить развитие организма по мужскому типу даже с женским набором хромосом ХХ. Это было продемонстрировано в эксперименте на мышах, а значит, вполне возможно, может происходить и у человека. Есть также гены, которые влияют на уровень тестостерона, такие как NR3C4 и SRD5A2, и тоже могут вызывать «мужской» фенотип, несмотря на женские хромосомы», – отметил ученый.

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