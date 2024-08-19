Появились кадры суперлуния над Россией

На Земле началось суперлуние, когда полная Луна подходит к планете на максимально близкое расстояние. Очевидцы опубликовали фото и видео этого явления над Россией.

19 августа в 21:26 по московскому времени можно будет наблюдать его пик, «Осетровую Луну» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны».

Период суперлуния обычно длится до трех дней. В это время полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Разница заметна лишь при сопоставлении лунных дисков на фотографиях.

В 2024 году данное явление можно будет наблюдать еще три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

В начале августа жители шести регионов России наблюдали северное сияние. После этого Землю накрыла мощная магнитная буря. Одновременно на стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла сильная вспышка Х-уровня.

Ранее в Китае рассказали о проекте по доставке ресурсов с Луны на Землю.