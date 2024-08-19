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В РАН предложили «застолбить» Северный полюс Луны

Ученый предложил отправить «Луну-27» на Северный полюс спутника Земли

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России необходимо переключить внимание с Южного полюса Луны на Северный и отправить туда одну станцию «Луна-27», если на две не будут выделены средства. Об этом заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что для нас сейчас правильным путем было бы в центре внимания поставить Северный полюс. Надо стратегию нашу скорректировать, и даже если будет одна «Луна-27», то делать её северной», – сказал Зеленый.

Ученый отметил, что к моменту прибытия «Луны-27» на Южный полюс Луны там уже будет «большая толпа» аппаратов из разных стран. Он напомнил, что Китай планирует отправить станцию для забора грунта, США — луноход VIPER и рассматривают возможность пилотируемой миссии в рамках «Соглашений Артемиды». Индия уже осуществила посадку на Южный полюс и планирует новые миссии.

Отмечается, что прежде ученые РАН предлагали «Роскосмосу» отправить две станции «Луна-27» («а» и «б») на Южный и Северный полюса Луны для гарантии выполнения миссии. Изначально планировался запуск одной «Луны-27» в 2028 году. Решение о расширении миссии пока не принято.

До этого британские ученые из Лондонского университета и Университета Уорика пришли к выводу, что наиболее холодное место в Солнечной системе может находиться в непосредственной близости к Земле — на лунной поверхности. Как показали наблюдения космических аппаратов, некоторые участки Луны оказались холоднее, чем далекий Плутон.

Ранее в Китае рассказали о проекте по доставке ресурсов с Луны на Землю.

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