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Врач рассказал, как улучшить сон за три минуты

Кардиолог Утин: три минуты упражнений вечером могут увеличить длительность сна

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Короткие перерывы на упражнения во время вечернего отдыха могут улучшить сон и увеличить его длительность. Об этом в своем Telegram-канале сообщает кардиолог Алексей Утин.

Хронический недостаток сна связан с повышенным риском гипертонии, инсульта, инфаркта, болезни Альцгеймера и диабета). Физическая активность помогает увеличить длительность сна, но во многих рекомендациях советуют не тренироваться позже, чем за два часа до сна.

Исследование ученых из Новой Зеландии, однако, показало, что короткие вечерние перерывы на 3-минутные упражнения повышают качество и продолжительность сна у взрослых.

Участники эксперимента либо сидели без перерыва в течение четырех часов, либо делали 3-минутные перерывы на упражнения (приседания со стула, подъем на носочки и сгибание/разгибание бедра) каждые 30 минут. Они выполняли три упражнения по 20 секунд. Круг упражнений повторили три раза.

Те, кто делал перерывы на упражнения, спали в среднем на 30 минут дольше по сравнению с неподвижными участниками.

Ранее ученые выяснили, что происходит с мышцами после двух месяцев тренировок.

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