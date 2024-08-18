Врач рассказала об опасности повышенного гемоглобина

Повышенный уровнь гемоглобина может говорить о нехватке кислорода из-за болезней сердца или легких. Об этом в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

Гемоглобин нужен для транспорта кислорода по организму. При его дефиците у человека развивается анемия. Повышенный уровень может быть вызван нехваткой кислорода, которую организм пытается компенсировать выработкой гемоглобина.

«Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких», — объяснила врач.

До этого ученые выяснили, что железо животного происхождения повышает риск диабета второго типа на 26%. Это показало исследование 37,5 тысячи американцев. Подобного эффекта не наблюдалось при употреблении растительного железа.

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