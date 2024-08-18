проект

>

Врач рассказала об опасности повышенного гемоглобина

Кардиолог Бокерия: дефицит кислорода может повышать уровень гемоглобина

close
100%
Martin Dr. Baumgartner/Global Look Press

Повышенный уровнь гемоглобина может говорить о нехватке кислорода из-за болезней сердца или легких. Об этом в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

Гемоглобин нужен для транспорта кислорода по организму. При его дефиците у человека развивается анемия. Повышенный уровень может быть вызван нехваткой кислорода, которую организм пытается компенсировать выработкой гемоглобина.

«Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких», — объяснила врач.

До этого ученые выяснили, что железо животного происхождения повышает риск диабета второго типа на 26%. Это показало исследование 37,5 тысячи американцев. Подобного эффекта не наблюдалось при употреблении растительного железа.

Ранее врач рассказала, кому опасны добавки с омега-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами