проект

>

Врач рассказала, с какими отеками нельзя бороться дома

Кардиолог Быстрова: дома можно бороться с отеками после насекомых или соленой еды

close
100%
Shutterstock

Если человек замечает отеки после соленой пищи, можно попробовать справиться с ними с помощью диеты и физической активности. При отеке из-за укусов насекомых можно принять антигистаминный препарат. В остальных случаях лучше обратиться к врачу, так как отеки могут быть признаком сердечной недостаточности или тромбоза вен. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, кардиолог сети медицинских центров «Неболит» Елена Быстрова.

«Кардиальные отеки, связанные с сердечной недостаточностью, обычно начинают проявляться в области голеностопов и стоп, сопровождаются одышкой при обычных нагрузках. Если не лечить это состояние, отеки могут перейти в асцит (увеличение объема живота) и анасарку (генерализованный отек всего тела)», — предупредила Быстрова.

Отеки голеней также могут быть связаны с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. Срочно обратиться к врачу нужно при восходящем тромбофлебите, который проявляется внезапным односторонним отеком голеней с красной «дорожкой» вверх. Односторонние отеки возможны при воспалении в суставах или сухожилиях.

«Отеки лица часто появляются при ангионевротическом отеке, патологии зубов, щитовидной железы. Периорбитальные отеки (в области глаз) могут быть связаны с заболеванием почек, а односторонние — с патологиями околоушной железы», — добавила врач.

Ранее врач рассказал, что два анализа помогут исключить проблемы с почками при отеках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами