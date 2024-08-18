В китайском зоопарке нашли хорошо сохранившуюся гробницу супружеской пары

148 древних гробниц возрастом 2100 лет обнаружили на строительной площадке зоопарка Гуанчжоу в Южном Китае. Об этом сообщает Arkeonews со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

Археологи провели раскопки на территории площадью 1300 квадратных метров. Были найдены четыре гробницы династии Хань, восемь из династий Цзинь и Южной династии (265-589 гг.), 15 из династии Тан (618-907 гг.) и 121 из династий Мин и Цин (1368-1911 гг.).

Всего было обнаружено 196 артефактов, включая керамику, фарфор, бронзовые изделия, нефрит и бисер.

Среди наиболее значимых открытий — почти нетронутая гробница династии Восточная Цзинь (317-420 гг.) и хорошо сохранившаяся гробница Южных династий (420-589 гг.). Десятиметровая камера гробницы Восточной Цзинь не имела значительных повреждений. Это самая большая и лучше всего сохранившаяся гробница Восточной Цзинь, обнаруженная в городе Гуанчжоу. Немного меньшая гробница Южных династий была идентифицирована как общее место захоронения супружеской пары.

Гробницы строили в разные периоды на протяжении двух тысяч лет. Закономерности в их расположении и плотность застройки позволяют предположить, что территория была спланированным и хорошо организованным кладбищем.

Открытие имеет важное значение для понимания погребальных практик, архитектуры и исторических обычаев в Гуанчжоу.

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