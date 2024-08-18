В Болгарии нашли доримскую ювелирную мастерскую

Археологи обнаружили более 500 древних монет и золотую форму для изготовления ювелирных изделий в Болгарии. Об этом сообщает Arkeonews.

Пловдив — древний город, построенный вокруг семи холмов на юге Болгарии. Он был признан одним из старейших поселений в Европе: первые люди появились здесь за шесть тысяч лет до нашей эры.

У подножия Старого города рядом с Восточными воротами Филиппополя (старое название Пловдива) были найдены 500 монет, в основном бронзовых. На этом месте, вероятно, была небольшая мастерская более 2500 лет назад. Золотая форма, найденная рядом с монетами, использовалась для создания ювелирных украшений.

«Монетам требуется реставрация, и я не могу сказать, были ли они только бронзовыми, потому что иногда серебряные монеты имеют толстую патину и их трудно идентифицировать в полевых условиях», — рассказала руководитель раскопок Десислава Давидова.

Пловдив первоначально был фракийским поселением на берегах крупнейшей реки Болгарии. Он подвергался вторжениям персов, греков, кельтов, римлян, готов, гуннов, болгар, славян, викингов, крестоносцев и османов. Ученые отметили, что мастерская представляет особый интерес, потому что она находится в месте, где поселение развивалось до прихода римлян.

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