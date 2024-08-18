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Ученые нашли в озере 3000-летнюю фигурку с отпечатками пальцев ее создателя

Arkeonews: в итальянском озере нашли фигурку с отпечатками пальцев древнего этруска

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Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale/ Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В итальянском озере нашли глиняную фигурку женщины с отпечатками пальцев создателя возрастом три тысячи лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Незаконченную статуэтку женщины пытались сделать из плохо обожженной глины. На ней ученые нашли отпечатки пальцев ее создателя, а также следы ткани под грудью. Вероятно, фигурка была «одета» в какую-то одежду. Статуэтку высотой в 15 см могли использовать в молитвенных ритуалах. На это указывает ее сходство с другими подобными находками.

Находка датируется X-IX веками до нашей эры. Она дополняет понимание повседневной жизни южной Этрурии в железном веке (конец X века до н. э. — начало IX века до н. э.). О данном этапе развития доримской цивилизации этрусков известно мало, объяснили авторы находки.

В 1991 году здесь же обнаружили остатки большого каменного здания, возведенного недалеко от горячего источника в озере. Исследование почвы под этими камнями позволило современным археологам обнаружить керамику раннего железного века и другие артефакты. Также в поселении были найдены монеты римского императора Константина Великого. Это означает, что район продолжали заселять вплоть до последних дней Римской империи. Затем деревня была покинута из-за сейсмической активности вулкана Вульсини.

Ранее в Турции нашли древнюю глиняную фигурку женщины с редкой деталью.

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