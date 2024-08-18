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Ученые выяснили, может ли женщина с пересаженной маткой выносить и родить ребенка

JAMA: 14 из 20 американок с пересаженной маткой смогли родить ребенка

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Shutterstock

Большинство женщин с пересаженной маткой способны успешно выносить и родить ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA.

Первая трансплантация матки была проведена в 2011 году. С тех пор по всему миру эту операцию сделали более чем сотне пациенток.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 20 женщин из США со средним возрастом 30 лет. Им провели пересадку матки в период с 2016 по 2019 год. 14 пациенток родили по крайней мере одного живого ребенка.

Осложнения возникли в 50% беременностей, причем двумя наиболее распространенными были гестационная гипертония у женщины и преждевременные роды. Однако ни у одного из детей не было врожденных аномалий или задержек развития.

Как объяснили исследователи, трансплантация матки обычно необходима женщинам с так называемым «абсолютным бесплодием матки» — состоянием, которое встречается примерно у 1 из 500 женщин, когда орган либо не работает, либо отсутствует. Раньше таким женщинам пришлось бы прибегнуть к усыновлению или суррогатному материнству.

«Успешно пересаженная матка способна функционировать как минимум не хуже родной матки», — отметили ученые.

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