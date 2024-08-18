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Новый тест облегчит жизнь пациентам с предраком пищевода

AJG: найден способ снизить риск опухоли у людей с предраком пищевода

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Новый анализ клеток пищевода позволит выявить пациентов с высоким риском развития рака, которым может требоваться более пристальное наблюдение. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Gastroenterology (AJG).

Пищевод Барретта — предраковое состояние, при котором части пищевода повреждаются кислым содержимым желудка. Диагноз ставится на основе эндоскопического исследования — осмотра желудка и пищевода специальной камерой. Во время процедуры врач может быстро и безболезненно взять на анализ небольшой образец ткани желудка или пищевода.

Ученые создали ПЦР-тест Esopredict для анализа активности нескольких генов. Отклонения от нормы могут указывать на аномальный рост клеток, характерный для рака. Анализ протестировали на образцах 240 пациентов с пищеводом Барретта. Общий риск развития рака составил 5,1%, но в группе с самым высоким риском он составил 21,7%.

Почти всем пациентам с пищеводом Барретта обычно повторяют эндоскопию раз в три-пять лет. Это необходимо, чтобы удалить аномальные клетки до их превращения в раковые. Однако у четверти пациентов предраковые изменения прогрессируют в период между эндоскопиями. Новый тест позволит выявить пациентов, которым нужна более частая эндоскопия. Людям с низким риском, напротив, может быть предложено повторить эндоскопию через шесть или 10 лет.

«Эта модификация поможет снизить затраты на здравоохранение, риск возможных осложнений эндоскопии и смягчить тревожность пациента», — объяснили ученые.

Ранее врач назвал виды рака, которые можно выявить на нулевой стадии.

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