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Новое лекарство спасет от лишающей сна почесухи

Healthday: в США одобрили лекарство от узловатой почесухи, лишающей сна

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Управление по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило препарат Немлувио (Немолизумаб) для лечения почесухи, или пруриго. Об этом сообщает Healthday.

Больные узловатой почесухой страдают от постоянного зуда, язв и узлов на коже, которые значительно снижают качество жизни и могут вызывать бессонницу. Важную роль в развитии заболевания играет цитокин IL-31. Он стимулирует воспаление и способствует затвердеванию узлов на коже при почесухе. Препарат Немлувио, представляющий собой шприц-ручку для подкожной инъекции, блокирует IL-31. Исследование более 500 пациентов доказало эффективность и безопасность препарата.

Участники получали инъекции раз в четыре недели. Примерно у половины из них интенсивность зуда снизилась на четыре балла, причем значительное облегчение наступило уже после первой инъекции. В группе плацебо аналогичное улучшение наблюдалось лишь у 16% пациентов. Также у многих пациентов исчезли узелки на коже и улучшился сон к концу исследования.

Ранее врач рассказал, как улучшить сон за три минуты.

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