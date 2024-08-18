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Названы компоненты зубных паст, которые могут нанести вред здоровью

Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах может привести к дисбактериозу полости рта

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Если в состав зубной пасты включены активные антибактериальные компоненты, например, хлоргексидин, то это может способствовать формированию дисбактериоза слизистой полости рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

«При длительном применении паст активного направленного действия с высоким содержанием хлоргексидина существует риск дисбактериоза, когда вместе с вредной микрофлорой уничтожаются и полезные бактерии, отвечающие за местный иммунитет. Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени – обычно это две недели, не больше. Злоупотребление такими пастами может спровоцировать развитие сухости и появление трещин, а в сочетании с ослаблением защитного механизма может привести к заражению инфекциями, проникновением вирусов и грибков», – рассказала Дмитрова.

Аллергическую реакцию у высокочувствительных и склонных к аллергии людей могут спровоцировать красители в пасте, растительные добавки, отдушки, ароматизаторы.

«Поэтому мы всегда рекомендуем пациентам при первом использовании новой зубной пасты внимательно контролировать ощущения и отказаться от ее использования, если паста провоцирует жжение, покраснение, сухость слизистой рта. Также мы рекомендуем не реже раза в год посещать гигиениста или стоматолога-терапевта, который поможет подобрать пасту в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного пациента», – отметила врач.

Ранее врач рассказала про нарушения памяти после родов.

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