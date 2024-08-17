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Одна из крупнейших рек Африки оказалась заражена радиацией

All Earth: уровень урана в дельте реки Нигер оказался в четыре раза выше нормы

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Michael Runkel/Global Look Press

Нигерийские ученые из Университета Ковенант и Илоринского университета изучили экологическую ситуацию в дельте реки Нигер на юге Нигерии. Они пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и радиоактивными веществами представляет угрозу для природы и местных жителей. Исследование опубликовано в научном журнале All Earth.

Нигер — третья по протяженности река африканского континента, уступающая лишь Нилу и Конго. Ее дельта охватывает более 70 тыс. квадратных километров, на которых находятся мангровые заросли, болота и тропические леса.

Анализ проб воды и тканей рыбы в прибрежных районах дельты Нигера показал уровень радиации, превышающий безопасные показатели. В частности, концентрации урана и тория были в четыре раза выше среднемировых пороговых значений.

Самая высокая фоновая мощность гамма-излучения в измеренных областях почти вдвое превысила безопасные показатели.

Лабораторные тесты также обнаружили в воде и тканях рыбы вредные химические вещества, такие как свинец, бензол, толуол, этилбензол и ксилол. Эти соединения могут выделяться при разливах нефти и сжигании газа, способствуя загрязнению воздуха и воды. Бензол также обладает канцерогенными свойствами.

Исследователи призвали власти Нигерии провести работы по очистке дельты Нигера и предупредить местное население об опасности употребления загрязненной воды и рыбы.

Ранее ученые нашли способ выращивать цветы в зараженной радиацией почве.

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