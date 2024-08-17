Назван перекус для повышения уровня антиоксидантов в коже

Употребление моркови три раза в неделю повышает уровень каротиноидов в коже у молодых людей. Об этом сообщает Health.com.

Ученые из США разделили 60 молодых добровольцев на четыре группы. Первая съедала 100 граммов яблок Гренни Смит (с низким содержанием каротиноидов) три раза в неделю. Вторая группа съедала 100 граммов молодой моркови три раза в неделю, третья — принимала поливитамины с каротиноидами, четвертая — сочетала морковь и каротиноиды.

Исследователи измерили уровень каротиноидов в коже участников до и после четырех недель диеты. У тех, кто ел морковь, содержание каротиноидов увеличилось на 10,8%. У тех, кто сочетал морковь и поливитамины, уровень вырос на 21,6%.

Пигменты каротиноиды придают оранжевый цвет моркови и другим овощам. Некоторые исследования показали, что каротиноиды бета-каротин, лютеин и ликопин могут защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, возрастной макулярной дегенерации (болезни глаз) и образования бляшек в артериях.

Однако повышение содержания каротиноидов из пищи рекомендовано не всем. Недавно была найдена связь между добавками с бета-каротином и повышенным риском рака легкого у бывших и нынешних курильщиков, а также у тех, кто подвергался воздействию асбеста.

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