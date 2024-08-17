Ученые выяснили, как получить максимум пользы от йогурта

Добавление меда в йогурт потенциально может улучшить здоровье кишечника. Об этом сообщает Health.com.

Пищеварительные ферменты уничтожают большую часть пробиотиков, то есть полезные микробы из пищи. В двух независимых исследованиях ученые из США показали, что мед помогает выжить полезным бактериям из йогурта в ЖКТ человека.

Из четырех изученных видов меда клеверный оказался наиболее эффективным. Также были протестированы люцерновый, гречишный и апельсиновый мед. Столовую ложку каждого вида добавляли в йогурт, содержащий бактерию Bifidobacterium animalis. Затем смесь йогурта и меда помещали в среду, имитирующую слюну, желудочную кислоту, желчь или пищеварительные ферменты.

Ученые считают, что высокое содержание сахара в клеверном меде могло способствовать выживанию бактерий. Глюкоза, вероятно, послужила источником энергии для пробиотиков.

Хотя исследование не выявило никаких конкретных преимуществ для здоровья, эксперты сообщили Health, что добавление меда в йогурт может быть здоровым выбором.

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