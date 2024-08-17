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Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе

Daily Mail: вирус ленивцев Оропуш распространяется по Европе

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Depositphotos

В течение лета 2024 года 19 европейцев заразились вирусом Оропуш, который циркулирует между ленивцами и птицами. О симптомах заболевания сообщает Daily Mail.

Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пять случаев инфекции Оропуш зарегистрированы в Италии, два в Германии и 12 в Испании. За пределами Европы с января 2024 года задокументированы восемь тысяч случаев, в основном в Южной и Центральной Америке.

Первый случай заражения в Европе связан с 45-летним итальянцем, который вернулся из отпуска в Южной Америке. Он страдал от высокой температуры, боли в мышцах, голове и суставах. У другого итальянца симптомы также включали тошноту и диарею. Также характерны боль за глазами и онемение рук, возможна сыпь. Симптомы могут быть опасны для жизни и требовать госпитализации.

Летальные исходы встречаются, но редко, большинство больных выздоравливают в течение недели. Первые летальные исходы задокументированы в Бразилии, у двух молодых здоровых женщин.

Вирус циркулирует в джунглях между ленивцами, птицами и приматами через инфицированных мошек и комаров. Врачи призвали людей, которые отправляются в отдых в Южную и Центральную Америку, использовать репелленты против насекомых и рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы снизить риск укусов.

Ранее в Швеции зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.

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