В Мексике неожиданно обрушилась древняя каменная пирамида

В Мексике мощные ливни привели к частичному обрушению 15-метровой каменной пирамиды, расположенной в древнем городе Ихуатсио на территории штата Мичоакан. Возраст постройки составлял более 700 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Пирамида представляла собой один из наиболее сохранившихся памятников империи Пурпеча — единственного государства доколумбовой Америки, которое не покорилось завоеваниям ацтеков.

По словам специалистов INAH, помимо пострадавшей пирамиды, еще как минимум шесть построек в Ихуатсио находятся в аварийном состоянии.

Инцидент случился во время сильных ливней и гроз, обрушившихся на большую часть Мексики после сильнейшей засухи в стране за последние 30 лет.

«Высокие температуры, ранее зафиксированные в этом районе, и последовавшая за ними засуха привели к появлению трещин, которые способствовали проникновению воды внутрь здания доиспанской эпохи», — заявили в институте.

По словам современных представителей народа пурпеча, обрушение пирамиды можно считать «дурным знамением».

Ранее ученые узнали назначение древней пирамиды Луны в мексиканском Теотиуакане.