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Космический корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» с аппаратурой и продуктами пристыковался к МКС

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Госкорпорация «Роскосмос»

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28», запущенны 15 августа на орбиту с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Отмечается, что за операцией с Земли следили специалисты Центра управления полетами, с борта МКС — российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Грузовой корабль доставил на космическую станцию 2 621 кг грузов: 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 1 201 кг разного оборудования, предметы одежды и т.д.

В «Роскосмосе» уточнили, что в настоящее время на МКС, помимо российских космонавтов, находятся астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner — астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Старт ракеты с кораблем «Прогресс МС-28» состоялся в 06:20 мск 15 августа с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля «Прогресс МС» в 2024 году и пятый запуск ракеты с Байконура.

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