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Названо количество грибов, которое можно употреблять за раз

Врач Мещерякова: в неделю можно съедать две порции грибов не более 150 грамм

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Для взрослого человека рекомендовано употреблять до 100–150 граммов грибов до двух раз в неделю, в случае отсутствия ограничений, связанных с состоянием здоровья, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Грибы — это низкокалорийный продукт (от 12 ккал до 35 ккал на 100 граммов в зависимости от вида), в них много растительного белка, мало жиров и не так много углеводов. Но несмотря на низкую калорийность, как и у любого продукта, у грибов есть нормы потребления. Так, для взрослого человека рекомендовано употреблять до 100-150 граммов грибов до двух раз в неделю в случае отсутствия ограничений, связанных с состоянием здоровья», – рассказала врач.

Грибы содержат витамины А, С, группу B, витамин D, а также такие микроэлементы, как калий, медь, железо, кальций, хром, серу. Благодаря своей структуре грибы сохраняют все полезные свойства даже после термической обработки и заморозки.

«Тем не менее, не следует слишком увлекаться грибами: их переедание может привести к тяжести в области желудка, нарушению пищеварения, ферментной недостаточности. Детям до двух лет грибы вообще не рекомендуются из-за недостаточности ферментов, способных их переваривать. Детям от трех до пяти лет допускается добавлять в рацион не более 50 граммов грибов один раз в неделю, выращенных в промышленных комплексах с целью исключения попадания токсичных веществ из окружающей среды», – отметила врач.

Ранее врач рассказал, что считать нормальной частотой стула у взрослого.

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