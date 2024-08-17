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Названы семь признаков хронического стресса

Психолог Чугунова назвала семь признаков хронического стресса

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Семь признаков могут указывать на наличие хронического стресса. Это изменение пищевых привычек, усталость, появление зависимостей, нарушения сна, снижение либидо, когнитивные нарушения и апатия, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, группы компаний BestDoctor Валерия Чугунова.

«При хроническом стрессе нейромедиаторы перестают справляться со своей задачей, происходит снижение дофамина и серотонина, а кортизол стремительно растет. Это приводит к когнитивным нарушениям: появляются трудности с концентрацией и запоминанием новой информации, уровень «внутренней батарейки» снижается со 100 до 20 условных процентов, которых хватает на удовлетворение базовых потребностей и простые автоматические действия. Начинается день сурка», – рассказала Чугунова.

Зачастую, по словам психолога, при хроническом стрессе на вопрос, «чего бы мне сейчас действительно хотелось» человек ответить не может. Отвечает «не знаю» или «ничего». Это тоже признак дофаминового дна и хронического стресса.

«Также обратите внимание на изменение пищевых привычек, как способ снизить внутреннее напряжение. Это может быть переедание или потеря аппетита. Появление аддикций, прерывистый или поверхностный сон, либо, напротив, сонливость. Это все попытка психики справиться со стрессом. Снижение либидо и длительное снижение эмоционального фона, когда ничего не радует, тоже могут быть признаками стресса», – заключила врач.

Ранее врач рассказал, что считать нормальной частотой стула у взрослого.

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