Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ смягчить ущерб, причиняемый сердцу вредными жирами

IJMS: эйкозапентаеновая кислота защитила клетки сердца от вредных жиров

close
100%
Shutterstock

Омега-3 полиненасыщенная жирная эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) может смягчить вред, который наносят сердцу насыщенные жиры. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Основной пищевой источник эйкозапентаеновой кислоты — жирная морская рыба и морепродукты. В новом исследовании ученые оценили ее влияние на клетки сердечной мышцы. Оказалось, что ЭПК может восстановить нормальную работу кальциевых каналов сердца, нарушенную из-за избытка вредных насыщенных жиров (пальмитиновой и олеиновой кислоты). Эти каналы играют важную роль в сокращении мышц. Для подтверждения результатов ученых понадобятся дополнительные исследования с участием людей.

До этого врач объяснила, что насыщенные жиры из животных продуктов повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. От полезных ненасыщенных (из рыбы и растительных масел) они отличаются более высокими температурами плавления. Поэтому при комнатной температуре насыщенные жиры остаются твердыми. Эксперт рекомендовала минимизировать потребление насыщенных жиров, так как потребности в их получении из пищи у человека нет.

Ранее врач рассказала, для кого добавки омега-3 могут быть опасны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами