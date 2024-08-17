Найден способ смягчить ущерб, причиняемый сердцу вредными жирами

Омега-3 полиненасыщенная жирная эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) может смягчить вред, который наносят сердцу насыщенные жиры. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Основной пищевой источник эйкозапентаеновой кислоты — жирная морская рыба и морепродукты. В новом исследовании ученые оценили ее влияние на клетки сердечной мышцы. Оказалось, что ЭПК может восстановить нормальную работу кальциевых каналов сердца, нарушенную из-за избытка вредных насыщенных жиров (пальмитиновой и олеиновой кислоты). Эти каналы играют важную роль в сокращении мышц. Для подтверждения результатов ученых понадобятся дополнительные исследования с участием людей.

До этого врач объяснила, что насыщенные жиры из животных продуктов повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. От полезных ненасыщенных (из рыбы и растительных масел) они отличаются более высокими температурами плавления. Поэтому при комнатной температуре насыщенные жиры остаются твердыми. Эксперт рекомендовала минимизировать потребление насыщенных жиров, так как потребности в их получении из пищи у человека нет.

Ранее врач рассказала, для кого добавки омега-3 могут быть опасны.