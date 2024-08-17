Найден новый фактор риска гипертонии

Каждый год работы на шумном производстве повышает риск гипертонии на 10%. Об этом сообщает Американский колледж кардиологии (ACC).

Ученые проанализировали данные 289 жителей Бангладеша, работающих на разных текстильных фабриках. Средний возраст участников составил 34 года, на фабриках они работали в течение примерно 16 лет. Интенсивность шума находилась в диапазоне от 96-111 децибел при рекомендованном максимуме в 85 децибел.

У трети участников было повышено кровяное давление, а еще у 53,3% оно было близко к верхнему пределу. Чем дольше человек работал на фабрике, тем выше был риск гипертонии. Каждый год воздействия шума повышал риск на 10%, даже при учете возраста, веса и статуса курения.

Недавние исследования показали, что жизнь вблизи автомагистралей, железной дороги или аэропорта может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействие шума на рабочем месте повышает риск потери слуха, развития хронического стресса и ухудшения концентрации внимания.

«Несмотря на то, что механизм этой связи неясен, считается, что реакция на стресс из-за постоянного шума вызывает гормональный дисбаланс, который постепенно приводит к гипертонии», — объяснили ученые.

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