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Мужчины и женщины по-разному испытывают боль, выяснили ученые

BRAIN: впервые выявлены различия между мужскими и женскими болевыми рецептами

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Аризона впервые обнаружили функциональную разницу между мужскими и женскими ноцицепторами — нервными клетками, посылающими болевые сигналы в мозг. Исследование опубликовано в научном журнале BRAIN.

Ноцицепторы расположены около спинного мозга в дорсальном корешковом ганглии. Эти сенсорные клетки активируются при травме или ином повреждении.

Команда использовала образцы тканей самцов и самок мышей, нечеловекообразных приматов и людей. Эти образцы подвергались воздействию двух конкретных веществ: пролактина и орексина B.

Пролактин — гормон, известный прежде всего своей ролью в лактации и развитии тканей груди, тогда как орексин B — это нейромедиатор, который помогает регулировать бодрствование.

И пролактин, и орексин B также имеют другие функции, которые все еще изучаются, включая их потенциальную роль в сенсибилизации боли.

Исследователи проверили, как эти вещества влияют на пороги активации ноцицепторов. Порог активации — это уровень стимула, необходимый для запуска болевого сигнала.

Ученые обнаружили, что пролактин и орексин B по-разному влияют на ноцицепторы у мужчин и женщин. Оказалось, что пролактин сенсибилизирует ноцицепторы у женщин, то есть он делает их ноцицепторы более склонными посылать болевые сигналы даже в ответ на стимулы низкой интенсивности.

Этот эффект не наблюдался у мужчин. С другой стороны, орексин B сенсибилизировал ноцицепторы у мужчин, но не оказывал никакого эффекта на женщин.

Результаты показали, что существуют фундаментальные различия в том, как мужские и женские ноцицепторы реагируют на определенные стимулы.

Для дальнейшего подтверждения результатов исследователи заблокировали сигнальные пути пролактина и орексина B. Когда они заблокировали сигнализацию пролактина, они обнаружили, что активация ноцицепторов снизилась у женщин, но не у мужчин. Аналогичным образом, блокировка сигнализации орексина B была эффективна в снижении активации ноцицепторов у мужчин, но не имела никакого эффекта у женщин. Это показало, что наблюдаемые различия действительно были специфичны для этих веществ и их взаимодействия с мужскими и женскими ноцицепторами.

По словам ученых, их открытие позволит повысить лечение боли в зависимости от пола пациента.

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