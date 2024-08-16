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Ученые нашли способ снизить температуру зданий за счет зигзагов на их стенах

Nexus: выступы в форме зигзагов на фасадах домов охлаждают постройки на 3ºC

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Manel and Sean/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили способ пассивного охлаждения зданий. Исследование опубликовано в научном журнале Nexus.

Команда разработала конструкцию структурной стены с зигзагообразным рисунком, которая может снизить температуру поверхности здания на 3°C по сравнению с плоскими стенами, не потребляя при этом никакой энергии.

Конструкция состоит из серии выступов, которые при взгляде сбоку создают зигзагообразную форму.

В этой конфигурации используется технология радиационного охлаждения, при которой солнечный свет отражается через атмосферу Земли в космическое пространство в виде длинноволнового инфракрасного излучения.

Распространенные стратегии, такие как покраска крыш в белый цвет для отражения солнечного света, эффективны для горизонтальных поверхностей, но менее эффективны для вертикальных стен, которые также поглощают тепло от земли.

Зигзагообразная конструкция решает эти проблемы, создавая поверхности, которые излучают тепло в окно прозрачности атмосферы и отражают инфракрасное тепло, а не поглощают его.

Ученые отметили, что, хотя этот инновационный метод охлаждения выглядит многообещающим для жаркого климата, он может привести к увеличению потребности в отоплении в более холодных регионах в зимний период.

Ранее исследователи нашли дешевый способ охлаждения зданий с помощью повсеместно распространенного пластика.

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