Назван натуральный продукт, помогающий облегчить мигрень

Ученые Государственного университета Имо (Нигерия) обнаружили, что имбирь может снижать интенсивность мигренозных болей. Результаты исследования опубликованы на портале World News of Natural Sciences (WNNS).

Имбирь, известный своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, давно применяется в медицине для смягчения тошноты и рвоты. Некоторые исследования также показали, что экстракт имбиря на основе этанола может быть эффективным средством против мигрени.

В рамках новой научной работы ученые задались целью выявить механизмы, лежащие в основе терапевтических свойств имбиря. Они обнаружили, что активные вещества, содержащиеся в этом продукте, способны воздействовать на белки, которые вызывают мигренозные приступы. Ученые объяснили, что при мигрени усиливается выработка особых «болевых» белков в стенках сосудов, что приводит к расширению их просвета, повышению проницаемости и запуску воспаления. Природные фенольные соединения, которыми богат имбирь, способны частично «сдержать» воспаление и облегчить боль.

Ученые отметили, что этот натуральный продукт не только уменьшает симптомы боли, но также хорошо переносится большинством пациентов, что делает его перспективным средством для борьбы с мигренными приступами.

Ранее ученые выяснили, какое артериальное давление повышает риск мигрени.