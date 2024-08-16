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Назван натуральный продукт, помогающий облегчить мигрень

WNNS: имбирь помогает облегчить мигрень

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Depositphotos

Ученые Государственного университета Имо (Нигерия) обнаружили, что имбирь может снижать интенсивность мигренозных болей. Результаты исследования опубликованы на портале World News of Natural Sciences (WNNS).

Имбирь, известный своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, давно применяется в медицине для смягчения тошноты и рвоты. Некоторые исследования также показали, что экстракт имбиря на основе этанола может быть эффективным средством против мигрени.

В рамках новой научной работы ученые задались целью выявить механизмы, лежащие в основе терапевтических свойств имбиря. Они обнаружили, что активные вещества, содержащиеся в этом продукте, способны воздействовать на белки, которые вызывают мигренозные приступы. Ученые объяснили, что при мигрени усиливается выработка особых «болевых» белков в стенках сосудов, что приводит к расширению их просвета, повышению проницаемости и запуску воспаления. Природные фенольные соединения, которыми богат имбирь, способны частично «сдержать» воспаление и облегчить боль.

Ученые отметили, что этот натуральный продукт не только уменьшает симптомы боли, но также хорошо переносится большинством пациентов, что делает его перспективным средством для борьбы с мигренными приступами.

Ранее ученые выяснили, какое артериальное давление повышает риск мигрени.

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