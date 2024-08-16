Найдена косвенная связь между дневным сном и болезнью Паркинсона

Ученые из Фуцзяньского медицинского университета обнаружили косвенную взаимосвязь между привычкой спать днем и повышенным риском развития болезни Паркинсона (БП). Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 393 302 добровольца. Ученые собрали информацию об образе жизни участников и выяснили, сколько времени они тратили на дневной и ночной сон. Дополнительно исследователи получили данные о дневном сне 78 141 испытуемого с помощью акселерометров (приборов для отслеживания положения устройства в пространстве).

После завершения подготовительного этапа ученые в течение 12 лет наблюдали за участниками. Было установлено, что у людей, которые периодически или регулярно спали днем, риск развития болезни Паркинсона был повышен на 33%.

Дополнительные исследования показали, что системный индекс иммуновоспаления (SII) мог выступать в роли посредника в отношениях между дневным сном и вероятностью развития болезни Паркинсона. Ученые предположили, что воспалительные процессы в организме людей, привыкших спать днем, потенциально провоцируют это заболевание.

Тем не менее применение метода менделевской рандомизации для определения причинно-следственных связей выявило отсутствие прямой связи между дневным сном и развитием болезни Паркинсона. Также не было выявлено значимого влияния генетической предрасположенности к болезни на частоту или длительность дневного сна.

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