Врач назвала несовместимые с курением препараты

Никотин снижает эффективность многих препаратов, нацеленных на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Поэтому для подбора оптимальной дозы лекарства важно сообщить врачу о курении. А некоторые гормональные препараты опасны для жизни курящих женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Сильнее всего никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому наиболее существенно его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем. Например, никотин ослабляет способность бета-адреноблокаторов снижать кровяное давление. Курящим в два раза чаще требуется назначение удвоенных доз. Стимулирующее действие никотина на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов, обезболивающий эффект большинства анестетиков», — рассказала Саламатина.

Из-за ухудшения функции внешнего дыхания никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме. А повышенное высвобождение адреналина при курении способствует повышению уровня глюкозы в крови. С этим может быть связано ослабление сахароснижающего эффекта инсулина, метформина. Также никотин снижает концентрацию антидепрессантов, миорелаксантов, препаратов против паркинсонизма и аритмии, а также бронхолитиков.

«Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами. Препараты сами по себе увеличивают риск тромбозов, а на фоне курения, когда никотин повышает тонус сосудов и вязкость крови, риск образования тромбов и инсультов увеличивается в 20 раз. Курящим женщинам старше 35 лет оральные контрацептивы не рекомендуются», — предупредила врач.

Ранее ученые создали простой тест, чтобы оценить шансы на отказ от курения.