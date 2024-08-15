Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну движения растений, озадачившую Чарльза Дарвина

PRX: хаотические колебания позволяют растениям получать больше солнечного света

close
100%
Kim Hong-Ji/Reuters

Международная группа ученых из США и Израиля раскрыли тайну движения растений, интриговавшую создателя теории эволюции Чарльза Дарвина в середине XIX века. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review X (PRX).

Ранее было известно, что стебли растений по мере развития совершают хаотические колебания. Эти движения известны как «циркулярные нутации».

В новом исследовании команда глубже изучила эти закономерности, вырастив пять подсолнухов и составив карту их смещений в течение недели.

Затем ученые разработали компьютерную программу для анализа закономерностей роста подсолнухов. Как показало цифровое моделирование, если бы растения оставались неподвижными, они бы все дальше отклонялись друг от друга по прямой линии. Слишком активные движения привели бы к тому, что подсолнухи беспорядочно тянулись вверх. Однако при достаточной степени хаотичности нутаций подсолнухи росли таким образом, чтобы обеспечивать больший доступ к солнечному свету.

Исследователи отметили, что растения определяют оптимальное направление света и исследуют свое окружение с помощью циркулярных нутаций. Несмотря на кажущуюся неупорядочность, этот механизм позволяет растительности получать максимальное освещение.

Ранее ученые нашли способ заставить леса производить больше древесины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами