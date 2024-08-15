Ученые раскрыли тайну движения растений, озадачившую Чарльза Дарвина

Международная группа ученых из США и Израиля раскрыли тайну движения растений, интриговавшую создателя теории эволюции Чарльза Дарвина в середине XIX века. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review X (PRX).

Ранее было известно, что стебли растений по мере развития совершают хаотические колебания. Эти движения известны как «циркулярные нутации».

В новом исследовании команда глубже изучила эти закономерности, вырастив пять подсолнухов и составив карту их смещений в течение недели.

Затем ученые разработали компьютерную программу для анализа закономерностей роста подсолнухов. Как показало цифровое моделирование, если бы растения оставались неподвижными, они бы все дальше отклонялись друг от друга по прямой линии. Слишком активные движения привели бы к тому, что подсолнухи беспорядочно тянулись вверх. Однако при достаточной степени хаотичности нутаций подсолнухи росли таким образом, чтобы обеспечивать больший доступ к солнечному свету.

Исследователи отметили, что растения определяют оптимальное направление света и исследуют свое окружение с помощью циркулярных нутаций. Несмотря на кажущуюся неупорядочность, этот механизм позволяет растительности получать максимальное освещение.

Ранее ученые нашли способ заставить леса производить больше древесины.