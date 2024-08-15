Ученые узнали ключевую причину развития рака толстой кишки у молодых людей

Американские ученые из Кливлендской клиники выявили основную причину развития рака прямой и толстой кишки (колоректального рака) среди молодежи. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Percision Oncology (NPJ PO).

Команда обнаружила различия в метаболитах (молекулах, получаемых из рациона) при раке прямой и толстой кишки у людей молодого и среднего возраста, а также характерные изменения в микробиоме кишечника у молодых и пожилых людей с этими диагнозами.

Команда разработала алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для объединения и анализа существующих наборов данных и выяснения наиболее значимых факторов.

Как показало исследование, у пациентов молодого возраста наблюдались повышенные уровни метаболитов, связанных с усвоением аминокислоты под названием аргинин.

Эти различия могут быть связаны с длительным потреблением красного мяса и обработанного мяса.

По словам ученых, в дальнейшем они намерены выяснить, как определенные диеты или коммерчески доступные препараты для регулирования выработки аргинина могут предотвратить или даже вылечить колоректальный рак у молодых людей.

Ранее исследователи выяснили новые генетические причины рака кишечника.