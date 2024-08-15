Сотни тысяч артефактов помогли ученым развеять один из мифов о неандертальцах

Международная группа австралийских и испанских ученых изучила сотни тысяч артефактов неандертальцев, найденных в месте Абрик-Писарро в предгорьях Южных Пиренеев в Испании. Анализ предметов помог развеять миф об отсталости и неумении неандертальцев приспосабливаться к окружающей среде. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Абрик-Писарро — одна из немногих точек в мире, датируемых периодом от 100 тыс. до 65 тыс. лет назад и относящихся к периоду под названием MIS 4. Специалисты собрали там каменные орудия, кости животных и другие предметы, дающие важную информацию об образе жизни неандертальцев в эту малоизученную эпоху.

Результаты исследования показали, что неандертальцы смогли хорошо адаптироваться к внешним условиям, что бросает вызов их репутации примитивных пещерных людей, неспособных быстро реагировать на меняющуюся среду.

«Наши удивительные открытия в Абрик-Писарро показывают, насколько адаптивными были неандертальцы. Обнаруженные нами кости животных указывают на то, что они успешно эксплуатировали окружающую фауну, охотились на благородных оленей, лошадей и бизонов, а также питались пресноводными черепахами и кроликами, что предполагает определенную степень планирования, редко встречающуюся у неандертальцев», — отметили ученые.

Находки опровергли представления о том, что неандертальцы умели охотиться только на крупную дичь, такую как лошади и носороги.

Изучение каменных артефактов также показало, что неандертальцы изготавливали разнообразные орудия, умело используя доступные ресурсы.

Исследователи отметили, что неандертальцы жили в Европе на протяжении почти 300 тыс. лет, пока таинственным образом не пропали около 40 тыс. лет назад. По словам команды, новое открытие поможет лучше понять причины исчезновения этих родственников современного человека.

Ранее ученые опровергли ведущую теорию о вымирании неандертальцев.