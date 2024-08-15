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Волны тепла угрожают жизни в Балтийском море, выяснили ученые

ClimDyn: прогрев воды истощает запасы кислорода в Балтийском море

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unsplash.com

Немецкие ученые из Института Лейбница изучили последствия тепловых волн в Балтийском море. Они пришли к выводу, что периоды сильной жары снижают уровень растворенного в воде кислорода до критических показателей. Исследование опубликовано в научном журнале Climate Dynamics (ClimDyn).

Команда проанализировала большие наборы метеорологических и гидрографических данных с 1980 по 2016 год, чтобы определить условия, способствующие возникновению волн тепла. Специалисты также оценили глубину воздействия температур на толщу воды в Балтике.

«В летние месяцы именно устойчивые системы высокого давления над Скандинавией вызывают волны тепла — не только из-за сильной солнечной радиации и высоких температур воздуха, но прежде всего из-за исключительно слабых ветров в таких условиях. Последнее препятствует смешиванию все более нагревающейся поверхностной воды с холодной водой из глубин, что способствует накоплению тепла в верхних слоях воды», — отметили ученые.

Как показали результаты, летние тепловые волны часто достигают глубины около 20 метров, что приводит к локальному снижению содержания кислорода в воде до 3 мл/литр. Это близко к критическому порогу в 2 мл/литр, ниже которого жизнь мидий, крабов, червей и рыб становится невозможна.

По словам исследователей, дальнейшее изменение климата может усилить дефицит кислорода для донной фауны Балтийского моря.

Ранее ученые предупредили об опасности загрязнения вод Балтики токсичным таллием.

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