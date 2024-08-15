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Названа доза кофеина, которая приводит к гипертонии

ACC: употребление более 400 мг кофеина повышает риск гипертонии

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Freepik.com

Постоянное употребление более 400 мг кофеина в день может повысить риск гипертонии у здоровых молодых людей. Об этом сообщает Американский колледж кардиологии (ACC).

Ученые проанализировали данные 92 здоровых людей с нормальным кровяным давлением в возрасте от 18 до 45 лет. 19,6% потребляли более 400 мг кофеина за сутки пять дней в неделю или чаще в течение года. Это количество эквивалентно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам.

Злоупотребление кофе ухудшило выносливость участников: у них были выше частота сердечных сокращений и артериальное давление после теста на лестнице.

Авторы работы считают, что кофеин может повышать риск гипертонии и частоту сердцебиения, воздействуя на вегетативную нервную систему. Повышение кровяного давления может привести к инфарктам, деменции, сердечной недостаточности и хронической болезни почек. Усугубить вред от кофеина могут потребление алкоголя, курение, злоупотребление солью и дефицит физической активности.

Ранее врач рассказал, в каком случае потребление кофе разрешено гипертоникам.

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