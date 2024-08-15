Ученые выяснили, как умеренное потребление алкоголя влияет на людей старше 60 лет

Даже минимальное употребление алкоголя повышает риск рака у пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые в течение 12 лет наблюдали за 135 тысячами людей в возрасте 60 лет и старше. Умеренное потребление алкоголя (20-40 г в день для мужчин и 10-20 г в день для женщин) не было связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, вопреки некоторым исследованиям.

Алкоголь повышал риск этих заболеваний, рака и летального исхода у людей с любым здоровьем и социально-экономическим статусом.

Немного меньше вреда алкоголь приносил тем, кто пил его вместе в основным приемом пищи и предпочитал вино. Это может быть связано с тем, что еда замедляла всасывание алкоголя в кровь, либо такие люди вели в целом более здоровый образ жизни.

До этого ученые выяснили, что эпизодическое употребление алкоголя повышает риск кровоизлияния в мозг на 150%. Это может быть связано с повышенным риском падений из-за опьянения.

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