Врач рассказал, что считать нормальной частотой стула у взрослого

Нормальной принято считать частоту стула не реже трех раз в неделю и не чаще двух-трех раз в сутки, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Express.Doctor Евгения Мильнер.

«Если дефекация происходит реже трех раз в неделю, а также если нормальная частота стула сопровождается ощущением неполного опорожнения кишечника или масса кала становится меньше 35 грамм за один раз в сутки, в данных ситуациях мы говорим о наличии запора. Увеличение количества дефекаций более трех раз в сутки также может свидетельствовать о наличии патологий», – рассказала врач.

При диагностике врачи ориентируются не только на частоту стула, но и на другие характеристики, например, плотность, цвет, запах, наличие или отсутствие патологических примесей в кале.

«Нормальный кал можно определить по специальной Бристольской шкале самостоятельно. Изменение частоты стула в сочетании с изменением вышеописанных характеристик требует обращения к врачу для диагностики функциональных, инфекционных или органических заболеваний. Так, нарушения могут говорить о функциональном запоре (появляется при нарушении моторной функции кишечника), запоре, вызванном наличием образования в кишечнике, синдроме раздраженного кишечника и других», – рассказала врач.

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