Перечислены причины выпадения зубов у молодежи

Выпадение зубов у молодых людей может быть вызвано неправильным питанием, которое включает большое количество мягкой пищи, а также стрессом или хроническими заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая стоматологическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сущевском валу Ирина Гузяева.

Выпадение зубов у молодых людей (эдентулизм) происходит по одной из двух причин: связочный аппарат теряет свои способности прочно удерживать зуб либо корень зуба не способен зафиксироваться в альвеолярной лунке челюсти. Приводят к этому самые разные обстоятельства. В их числе запущенный кариес, пульпит и различные заболевания десен (периодонтит, пародонтит, пародонтоз). Однако есть и менее очевидные причины, среди которых питание, стресс и хронические болезни.

«Неправильное питание – комплексная причина выпадения зубов, которое может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов. При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба и связочного аппарата. Как результат, ослабевает фиксация зубов, и они могут выпадать. Рафинированная мягкая пища тоже может привести к выпадению зубов. Для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка. При преобладании в меню измельченной, мягкой пищи, не требующей тщательного пережевывания, связочный аппарат зубов постепенно утрачивает свои функции, что может привести к их потере», – объяснила врач.

Такие болезни, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, остеопороз, тоже повышают вероятность развития заболеваний пародонта, которые становятся причиной потери зубов.

«Определенные медицинские процедуры, такие как химиотерапия, лучевая терапия (если область ее действия захватывает голову), прием иммуносупрессивных лекарств, ослабляют иммунную систему. Эти виды лечения могут повысить риск инфицирования зубов, а следовательно, привести к необходимости их удаления. Кроме того, многие люди страдают от зубной фобии, или ощущения тревоги, страха посещения стоматолога, и не обращаются за стоматологической помощью, даже если знают, что у них есть осложнения или чувствуют боль. Это тоже может привести к потере зубов», – заключила врач.

Ранее врач перечислила симптомы микроинсульта.