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Врач рассказала, может ли прием оральных контрацептивов отсрочить менопаузу

Врач Чивчян: прием КОК не влияет на время наступления менопаузы

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Некоторые пациенты считают, что прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) может отсрочить наступление менопаузы, однако это не так. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Ашхен Чивчян.

КОК представляют собой группу пероральных контрацептивов, содержащих комбинацию эстрогена и прогестина, являющихся синтетическими аналогами естественных гормонов эстрадиола и прогестерона.

«Основной механизм действия заключается в том, что КОК угнетают секрецию центральных гормонов, подавляют фолликулогенез и овуляцию, приводят к изменениям цервикальной слизи, эндометрия и подвижности эндотелия маточных труб, тем самым обеспечивая контрацептивный эффект», – рассказала врач.

По ее словам, эффекты действия КОК происходят на поздних фазах фолликулярного роста, поэтому часть фолликулов подвергаются естественной гибели.

«Овариальный запас яичников продолжает истощаться, – исходя из этого, КОК на сохранение резерва фолликулов и на отсрочку менопаузы (угнетение функции яичников) не влияет. Обычно КОК можно принимать до 50 лет, при отсутствии противопоказаний. Иногда клинические признаки наступления менопаузы могут быть скрыты, так как происходит поступление небольшой дозировки гормонов в организм, но это не означает, что овариальный резерв сохраняется», – объяснила врач.

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