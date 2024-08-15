Названа неочевидная причина ухудшения внимания и памяти

Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама обнаружили, что заражение опоясывающим лишаем может повышать риск субъективного снижения когнитивных способностей на 20%. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART).

Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, которая часто вызывает болезненную сыпь. Она вызывается вирусом ветряной оспы (VZV). После перенесенной ветрянки вирус остается в организме человека на всю оставшуюся жизнь и может реактивироваться в виде опоясывающего лишая.

Чтобы узнать больше о связи между опоясывающим лишаем и снижением когнитивных способностей, ученые использовали данные трех крупных, хорошо изученных американских исследований здоровья медработников.



В конечную выборку вошли 149 327 испытуемых. Каждые два года участники заполняли специальные анкеты, в которых отвечали на вопросы о возникновении эпизодов опоясывающего лишая, снижении когнитивных способностей и общем состоянии здоровья. Впоследствии ученые сопоставили данные о когнитивном здоровье тех, у кого был опоясывающий лишай, с показателями памяти и внимания здоровых участников.

Исследователи обнаружили, что наличие опоясывающего лишая в анамнезе было значительно и независимо связано с более высоким риском (повышенным примерно на 20%) субъективного снижения когнитивных способностей как у женщин, так и у мужчин.

Ученые пока не могут точно определить, какие механизмы лежат в основе такого эффекта. Исследователи предположили, что опоясывающий лишай может повышать риск сосудистых заболеваний, таких как васкулопатия VZV-этиологии. При этом заболевании могут страдать сосуды головного мозга, что, предположительно, и разрушает умственное здоровье.

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