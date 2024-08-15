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Ученые выяснили, какие люди чаще остальных болеют раком

BMJOpen: у людей с умственной осталостью чаще развивается метастатический рак

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Pexels

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что люди с нарушениями обучаемости чаще сталкиваются с метастатическим раком. Также у этой группы населения повышен риск летального исхода по причине онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Для определения количества взрослых с умственной отсталостью ученые использовали результаты переписи населения Шотландии 2011 года. Затем исследователи сопоставили эти данные с информацией из архивов Шотландского регистра рака.

Ученые обнаружили, что взрослые с трудностями в обучении подвержены повышенному риску развития метастатического рака неопределенного происхождения (рака, который распространяется на другие органы). Также выяснилось, что у людей с особыми потребностями вероятность летального исхода от рака на поздних стадиях в три раза выше, чем у основного населения.

Самыми распространенными причинами преждевременного ухода из жизни женщин с нарушениями обучения и без них были рак молочной железы, онкологические заболевания пищеварительной системы (особенно колоректальный рак) и рак легких. Однако у женщин с умственной отсталостью риск летального исхода от рака груди, яичников и шейки матки был выше.

У мужчин с ограниченной способностью к обучению наиболее распространенными причинами ухода из жизни были злокачественные опухоли пищеварительной системы (чаще всего — колоректальный рак), рак легких и рак неопределенного происхождения.

Ранее ученые нашли новый способ запустить самоуничтожение раковых клеток.

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