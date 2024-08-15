«Прогресс МС-28» вывели на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-28». Об этом сообщает ТАСС.

Полет до Международной космической станции (МКС) займет примерно два дня. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 08:56 по московскому времени в субботу.

Старт ракеты с кораблем «Прогресс МС-28» состоялся в 06:20 мск с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля «Прогресс МС» в этом году и пятый запуск ракеты с Байконура.

Корабль «Прогресс МС-28» доставит на МКС 2621 кг грузов, включая 950 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1201 кг различного оборудования и материалов, таких как еда для экипажа, одежда и укладки для научных экспериментов.

Среди отправляемых на «Прогрессе» предметов — рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установят на внешней стороне модуля «Звезда» во время выходов в открытый космос. Устройство позволит проводить периодические обзоры небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Также на борту находятся материалы для новых научных экспериментов «Форсированный» (изучение функции легких при длительном полете) и «Эндотелий» (исследование влияния геомагнитосферы Земли на сердечно-сосудистые заболевания).

Также на грузовом корабле полетели свежие апельсины, грейпфруты, репчатый лук и кофе с сахаром.

Ранее было принято решение, что космонавты Прокопьев, Петелин и Рубио вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23».