Ученые нашли новый способ запустить самоуничтожение раковых клеток

Немецкие химики из Рурского университета впервые синтезировали кобальтосодержащий комплекс, запускающий реакцию самоуничтожения раковых клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Созданное вещество активирует процесс под названием ферроптоз — недавно открытый механизм разрушения новообразований за счет накопления в них липидных перекисей. Эта реакция обычно катализируется железом — ferrum на латыни — что и дало название методу.

Новое вещество накапливается в клеточных митохондриях и генерирует активные формы кислорода — гидроксид-радикалы. Эти радикалы атакуют полиненасыщенные жирные кислоты, что приводит к образованию большого количества липидных пироксидов, и, как следствие, к ферроптозу.

Команда протестировала комплекс на различных раковых клетках и выяснила, что состав замедляет развитие искусственно выращенных микроопухолей.

Несмотря на демонстрацию эффективности, препарат на основе кобальта требует доработки, поскольку вещество пока что действует неизбирательно, атакуя и здоровые ткани.

По словам ученых, после усовершенствования их открытие может стать альтернативой существующим составам для химиотерапии.

Ранее исследователи нашли новый способ борьбы с детским раком мозга.